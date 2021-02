Nicole Minetti sexy sirena: curve da infarto a bordo piscina – FOTO

Nicole Minetti ha lasciato il mondo dei social a bocca aperta grazie ad alcune foto in cui a bordo piscina mette in mostra la sua prorompente bellezza

Coronarie in pericolo per i follower di Nicole Minetti dopo lo scatto pubblicato nelle stories del suo profilo Instagram. L’ex politico del PDL ha infatti lasciato i suoi follower letteralmente senza fiato mostrandosi a bordo piscina in tutta la sua sconvolgente bellezza. Nicole in queste foto indossa un vivace bikini giallo che si sposa perfettamente con il colore ambrato della sua pelle. Immagini che sono state ovviamente molto apprezzate dai suoi fan tanto da permetterle in pochi minuti di fare il pieno di cuoricini e commenti a dir poco entusiasti. Nicole si mostra mentre a bordo di una stupenda piscina con i capelli bagnati si offre completamente ai benefici del sole. Lasciandosi andare al tepore degli abbracci dei raggi che l’avvolgono come certamente vorrebbero fare i suoi ammiratori.

Le travagliate vicende di Nicole Minetti

Nicole Minetti è arrivata all’onore delle cronache per vicende che purtroppo non possono certamente essere considerate piacevoli. La sua carriera politica inizia di fatto quando nel 2010 viene eletta consigliere regionale della Lombardia grazie ad una candidatura “blindata” voluta dall’allora Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Proprio la vicinanza con l’ex premier l’ha vista piombare al centro di complesse vicende giudiziarie che l’hanno vista al centro dell’inchiesta “Rubygate“. Il Tribunale di Milano l’ha condannata nel 2013, insieme ad Emilio Fede e a Lele Mora per favoreggiamento della prostituzione. Alla fine di un lungo iter giudiziario durato ben 6 anni la Cassazione l’ha condannata in via definitiva a scontare 2 anni e 10 mesi.

Dopo aver lasciato alle spalle questo drammatico capitolo della sua vita Nicole Minetti è diventata un personaggio televisivo molto attivo soprattutto sui social. Il suo profilo Instagram infatti conta oltre 26 mila follower che la seguono sognanti.