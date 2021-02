Dayane Mello dopo l’incontro con Signorini: “Questo è solo un passaggio”

Dayane Mello, concorrente del Grande Fratello Vip, ha incontrato all’interno del cucurio Alfonso Signorini per parlare di questo momento umanamente molto difficile per lei

Non sono certamente giornate serene quelle che sta vivendo all’interno della casa del Grande Fratello Vip Dayane Mello. In questi giorni di reclusione infatti le è arrivata la terribile notizia della scomparsa del fratello minore a seguito di un incidente avvenuto in Brasile. Dopo il comprensivo shock iniziale la showgirl sembra avesse deciso di abbandonare il programma televisivo per volare oltre oceano. Una decisione però accantonata viste le difficoltà che ai tempi del Covid avrebbe dovuto affrontare. Nel caso in cui Dayane fosse ritornata in Brasile avrebbe comunque dovuto infatti rispettare un periodo di quarantena della durata di quattordici giorni. Questo le avrebbe di conseguenza impedito di salutare il suo amatissimo fratello. Alla luce di tutto quindi la modella ha scelto di restare nell’ambiente protetta della casa del Grande Fratello per vivere questo momento di lutto circondata dall’affetto degli altri partecipanti.

L’incontro tra Dayane Mello e Alfonso Signorini

Dopo la tragedia che ha colpito Dayane Mello, il conduttore del Grande Fratello Alfonso Signorini ha deciso di entrare nel cucurio per esprimere alla modella la sua vicinanza. Cosa si siano sostanzialmente detti è stato riportato dalla stessa Dayane durante una chiacchierata con Rosalinda. “Alfonso è stato molto umano – ha raccontato la modella – è un uomo profondamente religioso e crede che tutti noi siamo fatti di energia“. Secondo il racconto di Dayane sul delicato tema della morte Signorini avrebbe le idee molto chiare grazie al suo essere credente. “La vita è solo un punto di passaggio ed è parte del tutto – ha spiegato la showgirl – ecco perché non bisogna essere tristi“.

Gli altri partecipanti al Grande Fratello, pur essendo intenzionati a fare tutto il possibile per Dayane hanno comunque chiesto che la trasmissione, alla luce di certi avvenimenti, venga interrotta.