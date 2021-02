Elisabetta Gregoraci hackerata: il materiale diffuso spiazza tutti. Alla famosa conduttrice è stato rubato il profilo e sul suo Instagram stanno spuntando delle cose allarmanti

Elisabetta Gregoraci è una delle donne più amate del mondo del web ma in particolar modo della televisione. La sua storia è molto particolare, sono vent’anni che bazzica sul nostro schermo da un programma all’altro che ha condotto, ma è sempre stata un personaggio molto discusso a causa della sua storia d’amore con Flavio Briatore che è durata tantissimi anni e da cui è nato un bambino che amano più della loro stessa vita. Dopo tanto tempo, Elisabetta ha deciso di accettare la proposta per partecipare al Grande Fratello Vip ed è stata una delle protagoniste di questa edizione.

non questo hacker che manda tutti nell’iper spazio con tre semplici storie, per poi scrivere troppo correttamente per essere scambiato per elisabetta 🥲#gregorelli #elisabettagregoraci pic.twitter.com/0viq3Rq6Se

— eligreg.asfaltami🐍 (@supportersgreg1) February 4, 2021