Raffaella Fico, in lingerie per mostrare il suo lato intimo – FOTO

Raffaella Fico in sexy lingerie, la showgirl infatti mostra il suo lato intimo per un motivo ben preciso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ficoraffaella (@ficoraffaella)

Alla bellezza di Raffaella Fico siamo ormai abituati: prorompente, sensuale e con un pizzico di sano erotismo. La sua versione in lingerie è una bomba: babydoll in raso rosso con inserti in pizzo nero proprio sulla scollatura, la vestaglia in tulle nera trasparente che le avvolge le spalle. Il risultato è pazzesco: la folta chioma riccia indomata, quel tocco sauvage che piace. Ciao ragazze oggi voglio parlarvi di un argomento che riguarda un po’ tutte noi… Raffaella Fico infatti consiglia un acquisto alle tantissime follower: l’epilatore a luce pulsata, un modo per prepararci alle belle stagioni. In molti accolgono con favore questa promozione ma altri ammettono di rimanere distratti da cotanta bellezza. Un follower infatti scrive: meglio che hai postato una seconda foto – che inquadra solo il prodotto – perché altrimenti non l’avrei notato. In effetti, Raffaelle Fico è una donna molto bella e sono tante anche le donne che la seguono.

LEGGI ANCHE -> Sara Croce, shooting bollente in compagnia di un’altra donna – FOTO

Raffaella Fico, outfit rosso fuoco: è subito passione

Vai su successivo per vedere le foto di Raffaella