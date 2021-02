Floriana Messina, selfie allo specchio: stavolta esagera! – FOTO

Floriana Messina, il selfie allo specchio è una bomba di sensualità: stavolta esagera…i fans la amano.

Floriana Messina sa come far impazzire gli uomini che la guardano. Ogni scatto è un colpo al cuore, le forti emozioni che suscita in ogni post è notevole. Viso sensuale, lineamenti armoniosi ed un corpo da censura, queste caratteristiche la rendono una bomba di erotismo. Poche ore fa ha condiviso una foto che la immortala a figura intera. Scatto casalingo, lo si capisce dalle ciabatte col pelo, è avvolta da una morbida tutta di lana intrecciata dalle tinte nude. Pantalone morbido ma aderente e maglioncino corto abbinato. Dalla tuta si vede il lato A prorompente, i fianchi stretti che lasciano spazio ad un lato B tipicamente latino. Le dediche d’amore sono tantissime, Floriana ha fatto centro!

Floriana Messina, scatto alla toilette. Da censura

