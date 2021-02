La Caserma: chi è Deborah Colucci e cosa fa nella vita reale

State seguendo La Caserma, il docu-reality di Rai 2? Scopriamo insieme chi è Deborah Colucci, una degli istruttori. Ecco alcune curiosità

E’ una tra le protagoniste de La Caserma, il nuovo docu-reality di Rai 2 in cui ricopre il ruolo di istruttrice. Si tratta di una nuova trasmissione in cui concorrono alcuni ragazzi che abbandonano gli agi della loro quotidianità per darsi agli addestramenti militari. Insieme a loro ci sono anche gli insegnanti, tra questi c’è lei, l’unica donna. Il suo nome è Deborah Colucci. Oltre a collaborare con Rai 2, cosa fa nella vita? Scopriamolo insieme.

La Caserma: chi è Deborah Colucci?

Nata in Basilicata, Deborah Corucci è oggi una delle insegnanti del docu-reality. Ma cosa fa nella vita reale? E’ allenatrice militare e atleta, ha partecipato e vinto alla Spartan Race, una gara a ostacoli che viene fatta in diverse parti del mondo. Ama gli animali e viaggiare, su Instagram ha un seguito di quasi cinquemila follower, molti dei quali suoi colleghi e compagni di avventure. Il suo motto è: “Dare to believe” tradotto in italiano: “Osare per credere”. E’ un tipa tosta la Corucci e darà filo da torcere ai concorrenti del programma, infatti il suo compito è quello di educare i ragazzi dal punto di vista fisico e militare, mentre gli altri istruttori si assicurano che tutti imparino la disciplina e rispettino le regole.

Deborah è una donna dalle mille sfumature, infatti noi siamo soliti vederla con la divisa mimetica o in versione atleta, ma sa anche essere sensuale e elegante.