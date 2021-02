Si schianta contro un albero sulla provinciale: muore noto medico

Un medico di base 65enne è morto nel primo pomeriggio di ieri in un incidente sulla strada provinciale 1 a Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria.

Grave incidente stradale nel pomeriggio di ieri lungo la provinciale 1 nel territorio di Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria. Un medico di base di 65 anni ha perso la vita schiantandosi con la propria auto contro un albero, dopo essere finito fuori strada per cause ancora da accertare. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno soccorso il 65enne e lo hanno trasportato d’urgenza in ospedale, dove purtroppo i medici non hanno potuto far nulla per salvargli la vita. La dinamica del sinistro è al vaglio degli agenti della Polizia, intervenuti sul posto insieme ai soccorsi.

Tragedia a Gioia Tauro, comune in provincia di Reggio Calabria, dove nel primo pomeriggio di ieri, mercoledì 3 febbraio, un uomo ha perso la vita in un terribile incidente avvenuto sulla Sp1 nei pressi dello svincolo autostradale della A2. A perdere la vita, Saverio Cambareri, medico di base e dietologo 65enne della Piana di Gioia Tauro. Stando ad una prima ricostruzione, riportata dalla stampa locale e dalla redazione di Fanpage, la vittima viaggiava alla guida della sua auto, una Mini Cooper che, per cause ancora da accertare, è finita fuori strada terminando la sua corsa contro un albero d’ulivo.

In pochi minuti, sul posto si sono precipitati gli operatori sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure all’automobilista e lo hanno trasportato d’urgenza presso l’ospedale Giovanni XXIII. Qui, i medici del nosocomio non hanno potuto far altro che constatarne il decesso, sopraggiunto per le gravi ferite riportate nell’impatto.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia del commissariato locale che hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente e risalire alle cause che hanno fatto finire fuori strada l’auto di Cambareri. A stabilire le cause del decesso sarà l’autopsia disposta dall’autorità giudiziaria.

Ci ha lasciato, improvvisamente e tragicamente, l’amico Dott. Saverio Cambareri, socio del Lions Club Palmi.

Innumerevoli sono i messaggi di cordoglio apparsi sui social network una volta diffusasi la notizia del tragico incidente. Tra questi anche quello del Lions Club Gioia Tauro- Piana, di cui la vittima era membro. “Con la morte di Saverio – si legge nel post sulla pagina Facebook del Club- tutti noi perdiamo una persona di una particolare intelligenza, arguta, vivace, brillante, che ha dato tanto al suo Club ed all’intero Distretto 108 Ya“.