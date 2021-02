Isola dei Famosi, chi ci sarà? Ancora è tutto nel caos

Manca circa un mese all’inizio dell’isola dei Famosi e per il reality c’è la confusione più totale, impazza il toto nomi

L’Isola dei Famosi è uno dei programmi più attesi della stagione oltre che uno sui quali Mediaset punta a convogliare gli ascolti dopo la fine del Grande Fratello Vip. Ed è già da tanto che sul programma si parla, partono i rumors e le indiscrezioni con un toto nomi che impazza.

Non solo quello dei concorrenti che diventeranno tra un mese circa dei naufraghi ma anche quelli degli opinionisti e dell’inviato.

Manca davvero pochissimo all’inizio de reality con l’inizio fissato per l’8 marzo in prima serata su Canale 5 a solo una settimana dalla chiusura del Grande Fratello Vip con un doppio appuntamento, lunedì e giovedì. E nonostante questo ci sono ancora molte incertezze.

Il solo nome che sovrasta tutti è Ilary Blasi che sarà al timone del programma e ritorna in tv dopo l’esperienza non molto fortunata di “Eurogames” insieme ad Alvin che non sarà però insieme a lei come inviato.

Isola dei Famosi: concorrenti, opinionisti e inviati

Che Alvin non sarà inviato dell’Isola dei Famosi è cosa certa. Lo ha confermato il diretto interessato sui social. E allora chi lo sostituirà? Acclamatissimo è Tommaso Zorzi che il pubblico lo vorrebbe anche come opinionista del reality, peccato che il giovane si trovi ancora nella casa del GF.

Tra i nomi c’è da tempo quello di Aurora Ramazzotti al quale si aggiunge anche quello di Teo Mammuccari ed Eleonoire Casalegno che seppur uscita fuori negli ultimi giorni sembra essere la più accreditata al momento.

Incertezze anche sul cast. Pare siano dati per certi Giovanni Ciacci, Elisa Isoardi che dalla Rai passa a Mediaset, Paul Gascoigne, Akash Kumar, Francesca Lodo, Vera Gemma e Angela Melillo. La partecipazione di Gilles Rocca sembrerebbe essere saltata come non si farà nulla per Amedeo Goria che ha rifiutato.

E per gli opinionisti, se pare certo il nome di Iva Zanicchi in questi giorni circola anche il nome di Alessandra Mussolini.