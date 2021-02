Roshelle mostra tutti suoi lati ed è devastante: che lato B – FOTO

Avete visto il fisico pazzesco di Roshelle? Oltre ad essere una cantante talentuosa è anche bellissima, su Instagram le sue foto lasciano i fan senza parole

La star dai capelli rosa, la ribelle della società, il rap è il suo cavallo di battaglia. Stiamo parlando di Roshelle, classe 1995 nata a Lodi. I fan adorano la sua musica e su Instagram è seguita da quasi quattrocento mila follower con i quali condivide foto e video del suo personaggio. Il pubblico italiano l’ha conosciuta dopo la sua partecipazione a X-factor 2016, per molti è stata la cocca di Fedez, all’epoca uno dei giudici, ma dopo quell’esordio la star è riuscita a costruirsi una propria strada.

Roshelle: avete notato il suo lato B? FOTO

Roshelle ha una personalità particolare, il suo rap ha meravigliato anni fa il pubblico italiano. E’ stata una grande scoperta. Ma la cantante non è solo talentuosa, è semplicemente stupenda con un fisico che fa girare chiunque la guardi. Su Instagram non mancano foto in pose osé ma sempre stilose come lei. Una storia pubblicata da poco ha lasciato tutti senza parole: il lato B non ha eguali.

La sua musica è in continua evoluzione, la rapper è sempre pronta a cambiamenti che il suo mondo comporta. I videoclip fanno impazzire il web, fanno da cornice i suoi outfit stravaganti che rimandano allo street style.

Ce ne sono poche come lei, è per questo che il web la adora. La sua musica particolare e lo stile che la contraddistingue fanno di lei una vera star.