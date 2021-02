Compleanno Ronaldo: fuga d’amore sulla neve con Georgina, guai in vista

Georgina Rodriguez sulla neve con Cristiano Ronaldo a Coumayeur per festeggiare i loro compleanni, distanti 8 giorni. La coppia è finita nel mirino delle autorità per essersi spostata da una regione all’altra in zona arancione.

Felici e sorridenti, intenti a giocare con la neve. Georgina Rodriguez si mostra al fianco di Cristiano Ronaldo divertita con noi mai. Una serie di foto si susseguono sul suo account Instagram. Un ritratto di attimi di gioia al fianco del suo amore.

Nonostante le recenti polemiche e gli accertamenti da parte dall’autorità per la fuga d’amore, la compagna di Ronaldo condivide ancora scatti sulla neve.

La scorsa settimana la coppia si era spostata a Coumayeur per regalarsi una vera e propria fuga d’amore che Georgina ha immortalato in una serie di foto ricordo. Nella didascalia al post Georgina spende dolci parole per il suo compagno che oggi compie 36 anni.

Tantissimi i commenti di auguri da parte dei fan sotto al post per il calciatore. La Rodriguez è seguitissima per un totale di 23,4 milioni di follower. Spesso condivide scatti al fianco di Ronaldo e della loro bellissima famiglia.

Georgina Rodriguez e Ronaldo a Coumayeur: nel mirino delle autorità

Negli scatti pubblicati dalla Rodriguez emerge la felicità condivisa con il marito. Tuttavia la gita d’amore potrebbe costare caro alla coppia. Sono in corso una serie di indagini per comprendere gli spostamenti dei due.

Da Torino si sarebbero recati nella località mondana quando l’Italia era ancora in zona arancione. Ma questo non sarebbe possibile per via della norme anticontagio che limitavano gli spostamenti tra le regioni. Ronaldo e Georgina potrebbero incorrere a sanzioni.

Inoltre la compagna di Cristiano avrebbe rimosso dai social alcuni video in moto slitta nella località montana. Qualcuno le aveva fatto notare l’effetto che avrebbero potuto generare. Una vacanza che sarebbe dovuto essere un regalo di compleanno. Il 27 gennaio la Rodriguez ha compiuto 27 anni, oggi Ronaldo compie 36 anni. I carabinieri della zona stanno effettuando accertamenti.

I due rischiano la multa visto che non si è trattato di uno spostamento verso una seconda casa. Secondo alcune indiscrezioni la coppia avrebbe soggiornato in un albergo di lusso.