Cosa è successo nella puntata di oggi di Storie Italiane? Eleonora Daniele si commuove in diretta e torna indietro al giorno della svolta

La vediamo ogni mattina alla guida di Storie Italiane, programma in onda su Rai2 di attualità e cronaca. Ha quarantaquattro anni ed ha talento da vendere. Stiamo parlando di Eleonora Daniele che nel corso della puntata di oggi 5 febbraio si è commossa ed ha emozionato il pubblico a casa. Un evento le ha portato alla mente ciò che è successo otto mesi fa, quando dopo sedici anni è avvenuta la svolta.

Eleonora Daniele: cosa è successo in diretta?

La puntata si è chiusa con Alessandra Tripoli, una delle protagoniste di Ballando con le stelle, ospite in collegamento a Storie Italiane che attualmente si trova in Cina ed ha da poco avuto un bambino di nome Liam. Eleonora vedendola con in bracco il piccolo si è emozionata ed ha esclamato: ” Mi sembra di essere tornata indietro di otto mesi”. Infatti la conduttrice proprio lo scorso anno è diventata mamma di Carlotta nata a fine maggio 2020. Oggi è quindi una mamma stupenda e piena di progetti, insieme a suo marito l’imprenditore e conte Giulio Tassoni hanno dato vita ad una meravigliosa famiglia. I due sono stati fidanzati sedici anni per poi sposarsi solo il 14 settembre 2019.

“Per la prima volta decidi di far vedere in televisione il tuo bambino” è poi continuata la conversazione con Tripoli e poi ha aggiunto: “Sono emozionata a vederti – conclude Eleonora – è come tornare indietro nel tempo“.

Chissà se la famiglia continuerà ad allargarsi visti anche gli anni della neomamma. Per il momento la Daniele si gode le sue persone speciali.