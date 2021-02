Isola dei Famosi, dentro la più inaspettata di tutte: i dettagli. Manca poco alla prossima edizione della trasmissione più attesa della stagione e già stanno uscendo i primi nomi

Manca pochissimo all’inizio della nuova edizione del programma più atteso della stagione: stiamo parlando proprio dell‘Isola dei Famosi. Tanti vip verranno guidati su un’isola deserta dove dovranno affrontare prove di sopravvivenza e cercare di accontentarsi e di quello che trovano, pescando tutti i giorni, imparando ad accendere il fuoco e dormendo in sistemazioni per niente comode. Durante le puntate poi dovranno affrontare diverse prove per riuscire a vincere del cibo o qualcosa che riesca ad alleviare la loro permanenza lì. Tra i nomi dei volti che vedremo nel reality, Giornalettismo ha lanciato uno in anteprima.

Isola dei Famosi, Elettra Lamborghini accanto ad Iva Zanicchi come opinionista?

Elettra Lamborghini, è lei la donna he potrebbe sedere accanto a Iva Zanicchi come opinionista del programma tanto atteso. Pare che le trattative siano in corso e mancherebbero soltanto le firme per dare vita a questa isola tutta al femminile. Per il momento Elettra è in onda su Discovery Plus e Real Time con il reality sulla sua vita “Elettra e il resto scompare“. Questo nuovo progetto potrebbe davvero fare al caso suo.

Non ci resta che aspettare la conferma ufficiale ma si tratta comunque di poche settimane: intanto Elettra sui social continua ad incantare i suoi followers con la sua musica e la sua incantevole bellezza.