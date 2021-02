Kim Kardashian infiamma il web in slip e top strappato sul décolleté-FOTO

La Kardashian sa come fare impazzire i suoi fan, ha pubblicato uno scatto che la ritrae in slip e con un top strappato sul seno

Kim Kardashian, regina dell’eccesso condivide uno scatto sexy al massimo. Indossa solo gli slip ed un top strappato sul petto, il reggiseno non c’è e si vede. Accanto a lei c’è un’amica che indossa anche lei un abito della stessa linea che è stata creata dalla sorella di Kim, Kylie Jenner. Anche questo mini abito è strappata dal seno fino a sotto l’inguine, davvero sensuali questi capi.

Kim Kardashian sempre più spogliata sui social, questo faceva infuriare Kanye

Ormai il divorzio tra Kim Kardashian e Kanye West è sempre più imminente. I due sono arrivati ad una rottura definitiva mesi fa dopo un periodo di pausa. I motivi che avrebbero spinto la coppia a separarsi sono tanti. Le divergenze di pensiero e forse il non rispetto l’uno della vita dell’altro e dei proprio interessi lavorativi. Inoltre una forte componente sarebbe anche la gelosia di Kanye che non voleva vedere sua moglie sempre mezza nuda sui social. Kim però non accettava di essere “ripresa” dal marito e voleva essere libera di esprimersi come meglio credeva.

Diverse volte hanno discusso anche in modo acceso per questo motivo, con tanto di West che abbandona la stanza per non parlare più con la moglie. C’è da dire che la Kardashian è sempre stata così, ha sempre esagerato mostrando il suo corpo, d’altronde è proprio grazie a quello che ha fatto successo. Forse il rapper pensava che dopo il matrimonio sarebbe cambiata ma non è nemmeno giusto sposare qualcuno sperando che cambi. Quando ci si sposa si sa a cosa si va incontro non si può pretendere poi di cambiare le abitudini del partner.

Il rispetto ci deve essere sempre ma con la libertà di potersi esprimere. I due sicuramente hanno dimostrato di avere dei caratteri forti e non sono disposti a scendere a compromessi. E due personalità forti non riescono a coesistere spesso a meno che uno non si annulli per l’altro, ma certo non è giusto.