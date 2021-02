Sabrina Salerno condivide su Instagram uno scatto in cui è bellissima. La foto è tratta dalla scorsa edizione di Sanremo.

Sabrina Salerno in tailleur elegante, sensuale come non mai. La conduttrice condivide il look su Instagram. Uno scatto che arriva direttamente della scorsa edizione di Sanremo.

“Esattamente un anno fa…l’ultimo bagno di folla…mi auguro davvero di poter tornare a cantare sul palcoscenico quanto prima!!!”, la didascalia di Sabrina. Pioggia di like da parte dei suoi 765 mila follower. Nelle storie di Instagram la cantante e showgirl racconta che esattamente un anno prima si trovava all’Ariston. La Salerno commenta poi l’attuale situazione di pandemia e i suoi effetti negativi che si riversano su tutto il mondo dello spettacolo.

La showgirl mostra poi una rivista in cui è stata pubblicata una sua intervista dedicata a uno spiacevole incidente online che l’ha coinvolta.

Sabrina Salerno: furto d’identità su un social russo

Di recente la Salerno ha subito online un furto d’identità. Il tutto è accaduto sul social russo VK dove è stato creato un profilo fake in cui è stata pubblicata una foto di Sabrina al fianco del figlio minorenne. Didascalia al post un commento a sfondo sessuale.

La cantante ha subito proceduto alla denuncia. Non si tratta della prima volta per Sabrina. Già lo scorso anno aveva avvertito i fan dell’esistenza di profili finti sul web.

Classe 1968, Sabrina nasce a Genova. Il suo esordio musicale risale agli anni ottanta. A scoprirla fu Claudio Cecchetto. Oltre ai tanti successi musicali, raggiunti a livello internazionale, la Salerno ha poi lavorato in film e programmi televisivi. Da sempre si è distinta per la sua voce e il suo talento. E non solo. La sua bellezza ha conquistato il pubblico tanto che nel 1984 ha partecipato a Miss Italia.

In parallelo dei molteplici impegni lavorativi, Sabrina si dedica alla sua splendida famiglia.

Dal 2006 è unita in matrimonio con l’imprenditore tessile Enrico Monti. Mamma di un figlio, i tre vivono a Treviso in una villa immersa in un grazioso giardino.