Wanda Nara: la merenda dei campioni, ecco perché è così bella FOTO

Cosa la rende così bella? Wanda Nara è pazza dei suoi figli e si mostra su Instagram con loro e non solo, chi sono gli altri nella foto?

Seguita da più di sette milioni di follower, Wanda Nara mai come in questo momento si sta godendo la sua bella famiglia. Certo è da un po’ che manca in televisione e il pubblico ne risente, specialmente gli appassionati del Grande Fratello Vip che l’avrebbero voluta al posto di Antonella Elia. L’anno scorso infatti è stata fondamentale per il programma e quest’anno vista la posticipazione della finale, qualcuno spera ancora che possa fare un salto anche solo per una puntata.

Wanda Nara: qual è il rapporto con i figli?

La signora Icardi è una mamma meravigliosa che mai come in questo ultimo periodo si sta dedicando alla famiglia e ai suoi bambini. Insieme trascorrono molti momenti importanti: dalla scuola al tempo libero, dallo svago alle merende. A tal proposito, l’ultima foto ha fatto emozionare il web che è rimasto commosso da quanto ha visto. Un pullman pieno di bambini con in mano un panino.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

La merenda dei campioni, sarà per questo che la Nara è una donna bellissima? Le sue forme esplodono sul web e i fan impazziscono con le foto che pubblica quotidianamente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

Bella e impossibile, il calciatore Icardi l’ha conquista ed insieme stanno vivendo una meravigliosa storia d’amore. Non ce n’è per nessuno, avranno voglia di fare un altro bambino?