Alda D’Eusanio, arriva la denuncia di Laura Pausini e Paolo Carta

Dopo le dichiarazioni di Alda D’Eusanio che aveva accusato Paolo Carta di picchiare Laura Pausini, è arrivata la denuncia della coppia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Pausini Official (@laurapausini)

Venerdì scorso all’interno della casa del Grande Fratello Vip, Alda D’Eusanio ha fatto delle dichiarazioni a proposito del compagno di Laura Pausini nonché padre della loro figlioletta Paola. Queste le illazioni della giornalista nel momento in cui nella casa più spiata d’Italia si ascoltava una canzone proprio di Laura Pausini: “Questa c’ha uno che la mena, la crocchia in una maniera. Lui è un chitarrista che sta con lei e le ha dato anche una figlia, pare che la crocchi di botte”. Samantha de Grenet ha risposto smentendo le dichiarazioni della D’Eusanio: “Ma se si amano alla follia!”. La regia ha poi smesso di riprendere il discorso tra le due. A seguito di queste gravi illazioni, Paolo Carta e Laura Pausini hanno deciso di sporgere denuncia affidandosi all’avvocato Pier Luigi De Palma, così come si legge in un comunicato stampa apparso sulla pagina Facebook dell’ufficio stampa Goiges.

LEGGI ANCHE -> Renato Pozzetto: Vorrei tanto sognare mia moglie

La denuncia di Laura Pausini e Paolo Carta contro Ala D’Eusanio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Pausini Official (@laurapausini)

LEGGI ANCHE -> Marisa Laurito, il ricordo che ha segnato l’inizio della sua carriera

Sulla pagina Facebook dell’ufficio stampa Goiges si leggono le parole di Laura Pausini e Paolo Carta in un comunicato congiunto contro Alda D’Eusanio e il Grande Fratello, nelle quali si afferma che durante un programma televisivo non andrebbe permesso di dire certe falsità: “Nessuno può permettersi di attribuirci cose che sono lontane anni luce dal nostro modo di vivere, di educare e di rapportarci all’interno della nostra famiglia. È una cosa molto grave ed insensata e non possiamo fare altro che affidarci alla giustizia, per tutelarci”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Il comunicato congiunto di Laura Pausini e del suo compagno si conclude con la promessa di devolvere l’intero ricavato della denuncia ad associazioni che lottano contro la violenza sulle donne.