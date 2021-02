Taylor Mega sexy sirena provocatrice: “Mettetemi in una stanza e… vedrete!” FOTO

Taylor Mega infiamma il web con una sexy provocazione alla quale il popolo dei social sarebbe ben felice di rispondere

Il mondo di Instagram è in fiamme dopo la sensuale provocazione lanciata sul suo profilo social da Taylor Mega. La modella ha infatti pubblicato una foto in cui si mostra in piscina che da sola riesce a far girare la testa ai tantissimi follower che la seguono sul famoso social network. Taylor indossa un bikini rosa e bianco che fa fatica a coprire il meraviglioso décolleté mostrato con orgoglio. Il suo fisico statuario si offre al calore dei raggi del sole ben felici di avvolgerla in un morbido abbraccio. Quelli che sono riusciti a salvaguardare le proprie coronarie avranno avuto l’occasione di poter leggere anche la didascalia provocatoria che accompagna la foto. “Mettimi in una stanza con quelli che parlano male di me e vedi come diventano immediatamente amichevoli“. In effetti di fronte a tanta bellezza anche le opinioni più solide inevitabilmente cederebbero.

Lo straordinario successo di Taylor Mega

Taylor Mega, nome d’arte di Elisa Todesco, rappresenta pienamente lo stereotipo di una donna capace di creare da sola la propria carriera e di raggiungere uno straordinario successo. La modella e influencer italiana nasce infatti in una famiglia “normale”, i suoi si occupano di allevare tacchini, eppure puntando sulla bellezza che Madre Natura le ha donato è riuscita a raggiungere notevoli traguardi. Da sola ha infatti creato una linea di bikini che sono in breve tempo diventati i preferiti di milioni di donne. Nel 2019 ha partecipato, purtroppo con scarsi risultati, al talent televisivo “L’Isola dei Famosi” venendo eliminata dopo appena una settimana.

La sua vita privata è stata spesso al centro del gossip, le sono infatti stati attribuite diverse relazioni. Tra le tante anche con delle donne come la modella Giorgia Caldarulo e Erica Piamonte.