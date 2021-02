Marisa Laurito, il ricordo che ha segnato l’inizio della sua carriera

Marisa Laurito e quell’emozionante ricordo indimenticabile che ha segnato l’inizio della sua carriera: di cosa si tratta?

La celebre attrice napoletana Marisa Laurito ha condiviso in un’intervista, rilasciata al Corriere della Sera, diversi ricordi importanti della sua vita. Uno in particolare l’ha segnata per sempre e sancito l’inizio della sua carriera multiforme e ricca di esperienze.

Attrice, cabarettista, conduttrice e cantante, tanti i successi che ha collezionato professionalmente. Contrastando quelli che erano i progetti designati per lei dalla sua famiglia, ha sempre desiderato ardentemente intraprendere la professione di attrice, con determinazione e costanza. Ed è proprio legato a questa ribellione il ricordo che ancora oggi riemerge dal passato.

Marisa Laurito e la rievocazione del ricordo indelebile

La volontà di diventare attrice e l’attrazione per il teatro era così potente che non poteva resisterle. Noto l’aneddoto secondo il quale Marisa Laurito si ritrovava a spiare Eduardo De Filippo da dietro le quinte del Teatro San Ferdinando, gigante del mondo al quale voleva accedere.

Il progetto che i genitori avevano per lei era ben diverso: finire le magistrali, “accasarsi” e avere numerosi figli. Un programma tradizionale che non si addiceva alle aspirazioni dell’attrice, che con determinazione, appena maggiorenne, si conquistò un posto nella compagnia teatrale di Eduardo De Filippo, realizzando il suo sogno più grande.

Con allegria rammenta la fortuna di aver già compiuto i 21 anni quando le si presentò l’occasione, poichè il padre non le avrebbe mai permesso di accettare. Ed è proprio l’amato genitore a essere protagonista del ricordo che segnò l’inizio della sua magnifica carriera.

“Quel giorno tornai a casa emozionata non solo perché ero stata accolta dal grande Eduardo nella sua compagnia, ma soprattutto perché dovevo dare la notizia in famiglia. Decisi di togliermi subito il pensiero: mio padre, nel suo studio, si accasciò sulla sedia. Ma a quel contratto non avrei rinunciato per niente al mondo, me l’ero sudato dopo una lunga gavetta“.

Il padre Nino non apprese la notizia nel migliore dei modi, anzi, reagì con pessimismo: “La nostra famiglia è sprofondata nel buio più profondo”. Ma ben presto si rese conto del talento della figlia, e insieme alla madre Tina, divennero spettatori orgogliosi dell’attrice.