Biglietti San Valentino fai da te: come realizzarne uno a forma di cuore!

Ecco tutto quello che c’è da sapere su come creare biglietti per San Valentino fai da te che possano accontentare tutti. Stupite il vostro partner e mettete in pratica uno di questi consigli!

San Valentino, la festa di tutti gli innamorati, è ormai alle porte e dobbiamo già pensare da adesso al regalino o alla piccola sorpresa che da fare al vostro partner. Qualsiasi cosa voi scegliate ovviamente non deve mancare anche il bigliettino d’auguri.

Molti non ci pensano, ma anche il biglietto di auguri può essere un vero e proprio regalo. Magari potete realizzarlo voi, personalizzandolo in maniera originale. Dopo avervi parlato di come creare un regalo di San Valentino per lei, ecco come creare un biglietto fai da te.

Come realizzare biglietti per San Valentino stap by step

Preparare un biglietto per San Valentino di grande effetto per il vostro partner è molto semplice.

Tutto ciò che vi serve è:

1 cartoncino di colore , ovviamente rosso;

, ovviamente rosso; pennarelli di diversi colori; delle mollette di legno che utilizzate comunemente per il bucato;

delle forbici per tagliare la carta.

Per prima cosa dovete disegnare su un foglio bianco un cuore. Se non siete tanto bravi a disegnare, potete anche stamparlo perché ci servirà solo la sagoma, per poi ricalcarlo sul bigliettino. Una volta ottenuto il cuore, dovrete andare a ritagliarlo facendo attenzione ai contorni.

Successivamente, piegate i lembi, sia sinistro sia destro, del vostro cuore per circa 2 cm in modo che si tocchino esattamente al centro del cuore, assicurandoci che le piegature siano parallele perché andranno a costituire i lati della nostra busta. Terminato questo passaggio, andrete a piegare la parte alta del cuore in modo che combaci con i punti più bassi delle pieghe fatte in precedenza.

Se avete fatto tutto correttamente dovrebbe essere rimasta fuori solo la punta del cuore che diventerà la chiusura del vostro bigliettino personalizzato che si è trasformato anche in una bustina.

A questo punto, terminato il vostro bigliettino originale e personalizzato per San Valentino, potete andare ad arricchire con tutti i gadget che volete. A questo scopo ci servirà, per esempio, una semplice molletta in legno, utilizzata comunemente per il bucato.

Sui lati della molletta abbastanza semplicemente potete disegnare la sagoma di un maschio e dalla parte opposta la sagoma di una donna. Una volta terminato, potete usare la molletta per fissare il biglietto a forma di cuore appena realizzato al vostro regalo per San Valentino.

Cosa aspettate? Cimentatevi anche voi nella creare di un bellissimo biglietto di auguri per la vostra dolce metà!