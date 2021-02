Mara Venier, confessione inaspettata: “C’era attrazione ma…”

Conosciamo tutto del suo passato? Arriva una confessione inaspettata di Mara Venier, ecco con chi ha avuto una relazione d’amore

Il pubblico italiano la adora e la maggior parte la segue in televisione con il programma Domenica In, si fa chiamare Zia Mara ma nel mondo dello spettacolo è Mara Venier, una delle conduttrici più note. Sappiamo molte cose sul suo conto, aneddoti del passato, conoscenze, ma a quanto pare c’è un episodio della sua vita che è rimasto nascosto per molto tempo. A raccontarlo è proprio lei, nel corso di un’intervista al settimanale Nuovo.

Confessione di Mara Venier: chi è l’uomo misterioso?

Da qualche tempo gira voce che Mara Venier stia per abbandonare la nave di Domenica In, nel corso dell’intervista non ha smentito la notizia né confermato. Ha solo detto, alludendo alla sua situazione: “Renzo Arbore ha sempre detto che un personaggio debba farsi da parte quando è all’apice della sua popolarità”. Ma ha anche confessato un retroscena con un suo “amante”. Stiamo parlando di Massimo Ranieri sul quale ha raccontato: “Da giovani ci piacevamo reciprocamente, c’era attrazione ma avevamo già dei compagni ai tempi. Peccato perché io ero presa bene da lui”.

La zia Mara vorrebbe ritirarsi per dedicarsi completamente alla sua famiglia e soprattutto al nipote Iaio, il piccolo di tre anni. Insieme a suo marito Nicola sta vivendo un periodo della sua vita meraviglioso e vuole invecchiare con lui.

Mara ha trovato in Nicola l’amore della sua vita. Non è mai troppo tardi.