Bambina morta a Palermo, nel cellulare nessuna sfida legata a Tik Tok

Sul cellulare di Antonella Sicomero, la bambina di 10 anni di Palermo morta soffocata in bagno, non ci sarebbe traccia di sfide pericolose su Tik Tok. Resta l’ipotesi della suggestione: le indagini continuano

Nessuna traccia di sfide su Tik Tok o inviti al suicidio: è questa la conclusione dei carabinieri di Palermo dopo l’analisi del cellulare di Antonella Sicomero. La bambina di 10 anni era morta nel bagno di casa sua lo scorso 20 gennaio, dopo essersi soffocata con una cintura.

Subito le indagini si erano indirizzate sulle “challenge”, le sfide che i ragazzi amano lanciare sui social per poi filmarsi. E il social Tik Tok, amato dai giovanissimi, era finito sotto accusa. In particolare si cercava qualche indizio inerente la pericolosissima “blackout challenge“, ossia una prova di resistenza all’asfissia, che spinge i partecipanti al limite del soffocamento. Tuttavia sul telefono della piccola Antonella quei video non sono stati trovati. Nè tantomeno sono emersi messaggi che l’avrebbero incitata a suicidarsi.

Bambina morta a Palermo, gli esperti: “Era suggestionata”

Per i periti però non è detta l’ultima parola. La totale assenza di video e immagini infatti apre due scenari: o la bambina non avrebbe fatto in tempo a filmarsi oppure non si trattava affatto di una sfida social. Si fa sempre più strada l’ipotesi della suggestione: Antonella avrebbe agito dietro insistenza di qualcuno o per via di qualche video visto sul web.

In questi giorni sempre più testimoni, fra cui la sorella minore, hanno dichiarato che non era la prima volta che la bambina avrebbe tentato il soffocamento, ribadendo che era certamente venuta a conoscenza dell’esistenza della challenge di TikTok.

Per questo le indagini continuano alla ricerca della verità: rimane valida la denuncia contro ignoti, sebbene si sia indebolita l’iniziale ipotesi di istigazione al suicidio.