Partorisce durante l’operazione al cervello, salve madre e figlia

A Torino, una giovane incinta è stata operata d’urgenza per un tumore al cervello. Durante la stessa operazione i medici hanno praticato con successo anche il parto cesareo. Madre e figlia stanno bene e potranno riabbracciarsi fra qualche giorno

All’ospedale Molinette di Torino, un’operazione da record: una donna ha partorito la sua bambina durante un intervento neurochirurgico d’urgenza. L’operazione al cervello era necessaria per rimuovere un adenoma ipofisario sanguinante, ossia un tumore benigno che le stava provocando la perdita della vista.

La paziente si trovava all’ospedale Sant’Anna, ricoverata nel reparto di Ostetricia, perché accusava problemi agli occhi. Dagli esami radiologici è emerso il piccolo tumore posizionato al centro del cranio: sebbene fosse di tipo benigno aveva cominciato a sanguinare e a premere sui nervi ottici. Il problema andava peggiorando di ora in ora e l’equipe medica ha deciso di tentare il tutto per tutto.

L’operazione da record: neurochirurgia e parto cesareo

La scelta di intervenire a livello neurochirurgico e ostetrico è avvenuta dopo un consulto fra i ginecologi e gli specialisti: il dottor Francesco Zenga, neurochirurgo responsabile di Chirurgia del basicranio e ipofisaria del Dipartimento di Neuroscienze, e la professoressa Silvia Grottoli, specialista di Endocrinologia. Insieme hanno deciso di intervenire tempestivamente per salvare la vista della paziente e tutelare la sua bambina, visto che la gravidanza era arrivata alla trentacinquesima settimana. L’operazione doppia si è svolta presso il reparto Neurochirurgia della Molinette, che ha messo a disposizione una sala polivalente per permettere il parto, l’assistenza alla neonata e l’intervento neurochirurgico. Il primo passo è stato il parto cesareo, e la piccola Beatrice è nata perfettamente in salute, pesando 2,185 chili.

Dopodiché la donna ha subito l’intervento neurochirurgico. Il tumore sanguinante è stato rimosso con una tecnica mini-invasiva, in via endoscopica attraverso il naso. L’operazione è perfettamente riuscita e la paziente è in via di guarigione. Fra poche potrà la neo mamma essere trasferita in Ostetricia per abbracciare la sua piccola.