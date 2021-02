Delitto Carmagnola: celebrati ieri i funerali di Teodora e Ludovico

Celebrati nella giornata di ieri i funerali della mamma Teodora e il piccolo Ludovico, uccisi dalla furia omicida di Alexandro Riccio

Ieri venerdì 5 febbraio, è stato proclamato lutto cittadino a Roccacasale, città di origine di Teodora, in provincia dell’Aquila, dove si sono svolti i funerali. Il dolore straziante per l’ultimo saluto alla donna, 38 anni, e Ludovico, di soli 5, uccisi dalla furia omicida di Alexandro Riccio, marito e padre delle vittime.

Una strage quella compiuta dall’assassino, che ha inferto 15 coltellate alla donna e 8 al bambino, infierendo anche sui loro corpi. Una comunità riunita per l’ultimo saluto alle vittime innocenti dell’ennesima brutalità, e per schierarsi contro la violenza sulle donne.

LEGGI ANCHE -> Partorisce durante l’operazione al cervello, salve madre e figlia

L’ultimo saluto a Teodora e Ludovico

LEGGI ANCHE -> Omicidio Willy: da preterintenzionale a volontario, l’accusa per i fratelli Bianchi

Era la notte del 29 gennaio quando Alexandro Riccio compiva il duplice omicidio che ha ucciso la sua famiglia. Scriveva in un biglietto “Vi porto via con me“, prima di compiere l’efferato gesto e tentare invano il suicidio.

Si sono celebrati ieri alle 14:00 i funerali di Teodora e Ludovico, a Roccacasale in Abruzzo, paese di origine della donna, nella chiesa di San Michele Arcangelo. Commozione e strazio per la città, dove è stato proclamato il lutto cittadino.

Una comunità riunita nel ricordo della mamma e del bambino portati via dalla crudeltà di un uomo, ad abbracciare la famiglia devastata dal dolore. Nel ricordo presente il sindaco Enrico Pace, autorità militari e religiose, cittadini tutti, parenti e amici. Una dedica in particolare è risuonata forte nel raccoglimento: “il cuore affranto nel ricordo di un’amicizia speciale e nel rimpianto di non aver colto nei tuoi silenzi la richiesta d’aiuto“.

Per le strade drappi rossi a lanciare un messaggio al Paese, sottolineando l’ennesimo femminicidio, che rappresenta una vera e propria emergenza sociale. Argomento ribadito anche dalla sindaca di Carmagnola, dove in contemporanea con la funzione, si è compiuto un minuto di silenzio nel ricordo delle vittime.

La sindaca Ivana Gaveglio si è esposta sulla prevenzione di simili tragedie “Gli sportelli antiviolenza devono restare accessibili indipendentemente dal colore della regione e dai contagi“. Una posizione che spera raccolga adesioni sul territorio, necessaria al fine di contrastare la violenza.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Il gip del tribunale di Asti ha convalidato l’arresto per Alexandro Riccio, che si trova ricoverato in ospedale con una serie di fratture. Ferite procurate buttandosi dalla finestra dell’appartamento di via Barbaroux, dove si è consumata la tragedia.