Un fascino da vera diva, l’ex moglie di Flavio Briatore incanta come sempre il pubblico di Canale 5 con uno dei suoi outfit impeccabili.

La bellezza di Elisabetta Gregoraci è ormai cosa risaputa e come ogni puntata del Grande Fratello Vip la showgirl è ospite in studio dove ammalia il pubblico con il suo fisico perfetto e i suoi abiti che le stanno a pennello.

Ieri sera ha scelto un total black in segno di lutto per la recente scomparsa di Lucas, il fratello 26enne di Dayane Mello che ha perso la vita in un incidente stradale.

All’inizio della trasmissione Elisabetta insieme a tutti gli ex concorrenti del reality hanno sfilato in passerella fuori dalla porta rossa davanti agli occhi pieni di commozione di Dayane, per mostrale tutta la loro vicinanza.

Un fascino senza precedenti

L’abito che indossa le elargisce un fascino che in pochi sanno sfoggiare in questo modo, un’eleganza e una classe che per anni l’ha resa la moglie di Briatore con il quale ha preso parte ad importanti eventi glamour dello showbiz.

Elisabetta aveva veramente uno charme da vendere ed è stata capace di mostrarlo in tutti i giorni in cui è stata nella Casa del Grande Fratello, bellissima anche la mattina appena sveglia senza trucco.

Di lei ha fatto molto parlare il suo flirt con Pierpaolo Pretelli, suo coinquilino e già finalista del reality. Nonostante la corte serrata del bel lucano, Elisabetta non è caduta in tentazione e l’ha sempre definito un ‘amico speciale’, tantissimi però sono stati i fansclub che danno tutt’ora il loro supporto alla coppia e persino la madre di Pierpaolo era dalla loro parte nonostante oggi abbia iniziato una storia d’amore con Giulia Salemi e ha confessato che si sta innamorando dell’italo-persiana.

Elisabetta con 1,7 milioni di followers fa ogni giorno impazzire i suoi fans con degli scatti sensazionali dove è impossibile resistere alla sua bellezza smisurata e lo dimostrano i tantissimi like che riceve ogni volta.