Francesco Facchinetti, come ha cambiato la sua vita l’ex dj

Il celebre ex dj, figlio del tastierista dei Pooh, ne ha fatta di strada e oggi ha sicuramente cambiato registro diventato un personaggio televisivo e scopritore di talenti.

Francesco Facchinetti sono anni che fa parlare di sé, quando era più giovane per i suoi tormentoni estivi e per i suoi amori celebri, oggi ha raggiunto il successo e lo vediamo spesso in televisione o sui social con 1 milione di seguaci.

E’ nato a Milano il 5 maggio del 1980 e quando era agli esordi lavorava in alcuni dei locali più in voga del capoluogo meneghino come Dj, scoperto da Claudio Cecchetto inizia a farsi strada nel mondo musicale incidendo poi il suo brano più famoso che è stato un vero tormentone dell’estate: ‘La canzone del capitano‘.

L’album ‘Bella di Padella’ che lo conteneva diventa doppio disco di platino, successivamente sale sul palco dell’Ariston con il padre Roby Facchinetti presentando il brano ‘Vivere normale’ ma non ottiene buoni risultati stonando anche durante l’esibizione.

Tutti gli amori di Francesco

A quel punto inizia a farsi strada nel mondo dello spettacolo, aveva partecipato all’Isola dei Famosi risultando molto amato dal pubblico e proprio all’interno del reality inizia una storia d’amore con la bella Aida Yespica.

Naufragata la storia d’amore con la venezuelana, conosce Alessia Marcuzzi e se ne innamora costruendo insieme a lei una famiglia con la nascita della piccola Mia.

I due dopo qualche anni si lasciano ma restano comunque in ottimi rapporti tanto che spesso passano le vacanze tutti insieme.

Oggi Francesco Facchinetti è sposato con Wilma Faissol e con lei ha due figli: Leone e Lavinia Angelica Catherine.

Oggi lo vediamo nelle veste di giudice de ‘Il cantante mascherato’ in onda tutti i venerdì sera su Rai Uno e condotto da Milly Carlucci. Compagni di cattedra sono Caterina Balivo, Costantino della Gherardesca, Flavio Insinna e Patty Pravo.

Chissà se Francesco insieme ai suoi compagni riuscirà a scoprire chi si cela dietro i travestimenti che si esibiscono sul palco di Rai Uno?