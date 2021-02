Paolo Conticini e Veronica Pivetti di nuovo insieme: torna “Provaci ancora, Prof”?

Centinaia di commenti entusiasti sotto la foto pubblicata da Paolo Conticini in compagnia di Veronica Pivetti. “Provaci ancora, Prof!” sta tornando?

C’è chi era team Renzo (Enzo Ferrero) e chi team Gaetano (Paolo Conticini), ma su una cosa eravamo tutti d’accordo: Provaci ancora, Prof! era un appuntamento fisso della nostra settimana. Le avventure di Camilla Baudino, interpretata da una magistrale Veronica Pivetti, hanno fatto compagnia a migliaia e migliaia di telespettatori per ben dodici anni (dal 2005 al 2017). Adesso, ad oltre quattro anni dalla fine della settima stagione, Paolo Conticini pubblica su Instagram una foto che fa impazzire i fan. L’attore è in compagnia di Veronica Pivetti ed ha un annuncio da fare.

Leggi anche -> Era Livietta di “Provaci ancora, prof!”. Una passione le ha salvato la vita – FOTO

Veronica Pivetti e Paolo Conticini, l’inarrestabile duo pronto per nuove “avventure”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da PAOLO CONTICINI (@paoloconticini)

Leggi anche -> Beautiful, anticipazioni puntata 6 febbraio: Hope ad un passo dal confessare, ma…

“Vabbè noi ci stiamo preparando e voi? Siete pronti?”

Non aggiunge altro, Paolo Conticini, ma il suo post lascia ben poco spazio all’immaginazione. Provaci ancora, prof! 8 potrebbe diventare realtà. Centinaia e centinaia i commenti lasciati sotto alla foto da fan entusiasti che non vedono l’ora di sapere dove li porterà questo nuovo progetto televisivo. Tra i commenti, anche quello di Ludovica Gargari, la piccola Livietta, ormai 23enne. La ragazza appare felice, ma anche molto sorpresa, il che fa intuire che, se mai l’idea di una nuova stagione dovesse andare in porto, il suo personaggio non sarà incluso.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lulù Gargari (@lulugargari)

Poco altro si sa per ora sulle riprese e sulle date di una possibile messa in onda. Continuate a seguirci per ulteriori aggiornamenti!