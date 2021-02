Rosita Celentano e la foto dolcissima con cucina Alessandra-FOTO

La bella Rosita Celentano ha condiviso su Instagram un’altra foto con la sua adorata cugina Alessandra Celentano

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌹 (@rositacelentano_)

La figlia di Celentano, Rosita ha condiviso una foto dolcissima con sua cugina Alessandra. Le due appaiono abbracciate e sorridenti. Nella didascalia scrive:”Quando un’immagine esprime più di mille parole! Alessandra Celentano, qui eravamo nella nostra palestra strepitosa LeCelentano!”. Pare che le due cugine abbiano un rapporto davvero stretto e amorevole.

Le cugine Celentano unite dalla famiglia e dal lavoro

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌹 (@rositacelentano_)

Le due cugine non sono solo unite dalla famiglia ma anche dal lavoro, entrambe lavorano in televisione. Alessandra è la famosa maestra nel programma Amici di Maria De Filippi e invece la cugina è una conduttrice televisiva e radiofonica. Le due si sbagliano di un anno, Rosita ha 55 infatti mentre Alessandra ne ha 54. Le due sono davvero divertenti e unite, sui social si mostrano inseparabili ma sempre con attenzione alla forma come piace ad Alessandra. Che non ci tiene a condividere troppi momenti privati della sua vita con il pubblico.

Anche Alessandra condivide però alcuni contenuti con la cugina, sopratutto nelle festività quando ha condiviso una foto che le ritrae con due capelli natalizi. Nella didascalia ha poi scritto:”Famiglia, condivisione, intesa e molto altro!”. La Celentano ha ricondiviso la foto pubblicata dalla cugina sul suo profilo. Certo che un rapporto così solido e amorevole tra cugine non è così scontato anzi. Le due sembrano più sorelle che cugine, ma a volte si è più in sintonia con membri della famiglia non vicini come un fratello o sorella. Tutto dipende dalle personalità, le idee e i principi di ognuno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandra Celentano (@alessandra.celentano)

A volte è più facile trovarsi in sintonia con persone più distanti perché sono più simili a noi. Sicuramente Alessandra è una donna con un carattere forte a cui piace il rispetto, il rigore, l’ordine e la disciplina anche per il lavoro che svolge. E forse Rosita rispecchia alcuni di questi valori anche lei. Sicuramente tra le due ci sono differenze ma anche quelle le uniscono ancora di più.