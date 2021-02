Gioco online con suicidio: tredicenne salvato da coetanea

Un macabro gioco online ha visto protagonisti due 13enni. La denuncia della madre di una degli adolescenti ha permesso di salvare un ragazzo.

Un inquietante gioco online ha coinvolto una ragazzina di soli 13 anni e un suo coetaneo. Residente a Cuneo, l’adolescente aveva conosciuto un giovane dii Varese in una chat di WhatsApp.

Un incontro da cui era nata una conversazione sfociata in un macabro quiz. Un gioco che prevedeva un serie di quesiti le cui risposte implicavano atti punitivi sul corpo per i soggetti che le ponevano. Il tutto per giungere al suicidio. Il giovane ha coinvolto la 13enne di Cuneo in questa terribile challenge al contrario minacciandola di suicidarsi il giorno seguente alle 14 se non avesse dato risposta alle sue domande.

A interrompere il macabro gioco online è stata la madre della ragazza. L’intervento della donna ha permesso lo stop del conto alla rovescia al termine del quale il giovane si sarebbe tolto la vita se la ragazzina non avesse risposto ad alcune domande.

Gioco online inquietante: segnalazione alla polizia salva adolescente

Dopo aver messaggiato con il giovane, l’adolescente ha confessato tutto alla madre. Immediatamente la donna ha contattato gli agenti della polizia. Di seguito sono stati effettuati gli accertamenti da parte delle autorità che sono risaliti alla madre del giovane. A Milano per ragioni lavorative, ha raccontato che il figlio stava attraversando un fase di forte disagio. La polizia è intervenuta recandosi presso l’abitazione della famiglia in cui il ragazzo si trovava solo prendendone custodia in attesa del ritorno dei genitori.

Il giovane, anche lui 13enne, era già seguito dai servizi sociali. E’ stato riscontrato come fosse intento a compiere atti di autolesionismo nelle modalità confidate alla coetanea di Cuneo. La situazione è stata segnalati alla procura del tribunale dei minori Milano.

La terribile sfida si aggiunte ai molteplici recenti casi di minorenni coinvolti in pericolosi giochi online.