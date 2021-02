Justine Mattera baciata dal sole: sul balcone in lingerie di pizzo. Estrema – FOTO

Justine Mattera approfitta della bella giornata per prendere un po’ di sole dal balcone di casa. Nessun costume, solo della lingerie di pizzo.

Justine Mattera è una bomba di erotismo, le basta davvero poco per far partire l’ormone a chi la guarda. L’ultimo post è davvero interessante, non solo per la profonda carica sensuale che emana, ma per l’outfit che indossa. Una fonte di ispirazione per le tante donne che vogliono stupire il loro partner per la festa di San Valentino ormai alle porte. Body nero che si perde tra pizzi e trasparenze creando un gioco seducente che invoglia a guardare ogni millimetro della pelle per scovare i punti più audaci. Il body raggiunge il top dell’erotismo con il reggicalze che Justine però non usa in quanto le gambe sono nude. Indossa un cappottino nero dai tagli semplici, è pur sempre febbraio! Capelli sciolti e viso acqua e sapone, creando un contrasto tra l’aggressività – intesa come carica erotica – della lingerie con la naturalezza del viso.

Justine Mattera, distesa sul divano è semplicemente divina

L’angolo della sensualità non è terminato: la Mattera infatti ha omaggiato i follower con altri scatti che la immortalano sdraiata a letto, avvolta solo da un body sensuale a maniche lunghe e sulle tonalità del marrone. Calzettoni di lana dello stesso colore ma il tocco di sensualità è dato dal fatto che la showgirl non indossa i pantaloni e a quanto pare nemmeno gli slip. Foto simili sono state postate su Instagram ed i commenti sono tantissimi, tutti di amore per la Mattera. La showgirl spesso risponde con like o commento, un sostenitore aveva chiesto di concedergli una risposta al commento in quando modesto follower, si definisce.

Justine non ha esitato a rispondere, per la felicità dell’utente.