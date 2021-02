Nuova allerta alimentare, ritirato preparato a base di carne per presenza allergeni

Questa volta il Ministero della Salute ha ritirato dal mercato un polpettone industriale per la presenza di allergeni non segnalati nella carne

Il lavoro del Ministero della Salute coadiuvato dal Rasff non si placa e ogni giorno sono migliaia i prodotti alimentari che vengono scansionati affinché sia certa la loro produzione e messa in vendita per la tutela del consumatore finale.

Il Rasff, acronimo di Rapid Alert System for Food and Feed, come riporta il sito del Ministero stesso, “fu ideato per la prima volta nel 1979, su proposta del Consiglio europeo. Proposta finalizzata a stabilire un sistema comunitario per lo scambio rapido di informazioni sui pericoli connessi ai prodotti di consumo”.

Dal 1979 non si è mai fermato e ogni giorno consente ai cittadini europei di poter gustare sulle proprie tavole prodotti food e wine con etichettatura certificata e ingredienti conformi a quanto dichiarato. Nonché presenza di contaminanti nocivi per la salute o sostanza cancerogene non dichiarate.

LEGGI ANCHE –> Nuova allerta alimentare, ritirata barretta fit per presenza allergene

Polpettone ritirato, i dettagli della nuova allerta alimentare

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @haccpsystemgroup

LEGGI ANCHE -> Scontro fatale fra bici e moto sul Monte Grappa: muore un ciclista

L’ultimo prodotto ritirato in ordine di tempo è un polpettone industriale – preparazione gastronomica in ATM, venduto in vaschetta termosaldata da 200 grammi. La data di scadenza è il 18 febbraio 2021, lotto di produzione 3246670.

Il Marchio del prodotto è King, mentre il nome del produttore è GI gastronomia italiana, sito in via Del Commercio Associato 13, 40127 Bologna. Il motivo del richiamo è la presenza accidentale di pistacchio derivante da materia prima utilizzata e non dichiarata in etichetta.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Il Ministero consiglia di non consumare il prodotto se allergici a frutta a guscio (pistacchi in questo caso), in caso di acquisto è sempre possibile restituire l’acquisto nel punto vendita interessato.