Paola Barale favolosa ai fornelli: occhioni che conquistano! – FOTO

La bellissima conduttrice televisiva, attrice e showgirl italiana pubblica una nuova foto che fa ingolosire i suoi 588.000 seguaci.

Paola ironicamente scrive: “L’importante è non pentirsi“.

La sua faccia buffa è resa ancora più divertente dai codini e dal make-up rosa: oltre ad essere bella, la Barale è anche molto simpatica!

Il vassoio di frappe fa venire l’acquolina in bocca e, mostrato dall’attrice, è ancora più invitante!

Lo scatto ha già superato i 5.000 mi piace e i 90 commenti, nonostante sia stato condiviso meno di un’ora fa: è stato un successo!

Paola Barale dice la sua riguardo le restrizioni per il Covid: “Servono rinunce!“

Paola Barale è stata ospite al programma Oggi è un altro giorno, di Serena Bortone: nel corso della puntata ha espresso la sua opinione riguardo le restrizioni vigenti per il Covid e ha cercato di sensibilizzare il pubblico a casa, facendo appello al senso di responsabilità di ciascuno di noi.

Ecco le sue parole: “Non serve fare dimostrazioni in piazza senza mascherine, il nostro impegno deve partire dalle piccole cose, non serve il coprifuoco ma dobbiamo capire con maturità che è un problema per cui servono rinunce. Ce la faremo, la tv non dovrebbe impaurirci ma insegnare a convivere con il Covid“.

E ancora: “Il nostro popolo è il più generoso del mondo ma ha anche bisogno di soluzioni diverse per vivere“.