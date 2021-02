Rosalinda Celentano: “Pensate siano etero? vi svelo con chi son stata a letto”. Famosissime. L’attrice ha fatto un po’ di rivelazioni piuttosto scottante

Rosalinda Celentano ha svelato di aver avuto dei momenti di erotismo con Asia Argento e Monica Bellucci: una più bella dell’altra. La figlia di Adriana Celentano non ha mai nascosto di essere lesbica, ma ovviamente per questione di rispetto non aveva mai rivelato i nomi delle donne con cui è stata nel corso degli anni. Allora cos’è cambiato? Probabilmente la sua partecipazione al programma “Ballando con le Stelle” l’ha spinta ad esternare il più possibile della sua vita privata.

Rosalinda Celentano, rivelazioni scottanti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rosalinda Celentano (@rosalinda.celentano)

Rosalinda sta partecipando al programma della Carlucci, sollevando molte polemiche perché balla in coppia con Tina Hoffman che è una donna. Le loro performance sono sempre molto belle e riesce ad emozionare il pubblico con quello che è in grado di trasmettere. Intanto Rosalinda ha dichiarato di essere sempre stata attratta dalla sua collega Monica Bellucci e con lei ha avuto un’amicizia davvero speciale. Non hanno esplorato fino in fondo la loro attrazione ma si sono baciate svariate volte. Un’amicizia davvero importante che conservano ancora oggi dopo tutti questi anni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rosalinda Celentano (@rosalinda.celentano)

Anche con Asia Argento ha un’amicizia speciale: ha raccontato che loro due si baciano spessissimo, anche in modo spinto e che infatti diverse volte sono state guardate male dai passanti.