Stefano De Martino: “è morta per un incidente” lutto tremendo. Il ballerino ha perso la sua amata nonna, vittima di un incidente domestico

Stefano De Martino è uno degli uomini più amati del mondo della televisione. Ha esordito più di dieci anni fa come ballerino ad Amici, la edizione che ha visto Emma Marrone vincere la coppa. I due ebbero anche una storia d’amore che purtroppo è finita dopo il reality: lui la dimenticò buttandosi tra le braccia della bella Belen Rodriguez con cui si è sposato e ha avuto un figlio che oggi ha otto anni e che amano più della loro stessa vita.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE ANCHE –> Tommaso Zorzi, Alba Parietti lo difende dal Grande Fratello: è guerra

Stefano De Martino ha subito un lutto tremendo: ha perso la sua nonna

Stefano è molto legato alle sue origini e alla sua famiglia, tra i suoi affetti c’era la tanto amata nonna Elisa che ha tragicamente perso la vita. La donna infatti è stata vittima di un incidente casalingo, sarebbe appunto caduta in casa e sono stati inutili i tentativi di riuscire a rianimarla. Un gravissimo lutto di cui Stefano non ha ancora parlato, si è rintanato nel suo silenzio e ancora non ha dato il suo ultimo saluto pubblico alla mamma nonna Elisa.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Antonella Elia quanto guadagna al GF Vip? Cachet stellare, è polemica

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Stefano è sempre stato molto legato alla sua famiglia e non ha mai sprecato occasione per parlare di loro. Proprio un po’ di tempo fa, da Fabio Fazio aveva parlato della sua tanto amata nonna Elisa.