Sta per terminare Benevento-Sampdoria, partita valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie A: il tabellino e le pagelle.

Il lunch match della ventunesima giornata di Serie A tra Benevento e Sampdoria si è appena concluso un pareggio per 1-1 maturato nella seconda frazione di gioco. Dopo un primo a reti bianche, l’incontro si sblocca al minuto 54’ grazie alla rete di Caprari che, dopo un’azione manovrata, scarica un bolide da posizione defilata sul quale Audero si fa trovare impreparato. A dieci minuti dal termine, gli ospiti agguantano il pareggio: dopo un corner dalla sinistra, Damsgaard scappa sulla fascia opposta e serve Keità in mezzo che deve solo appoggiare in rete.

Benevento-Sampdoria: il tabellino e le pagelle del lunch match

La squadra campana, dopo il pareggio di oggi, rimane al dodicesimo posto in classifica a quota 23 punti alle spalle di Genoa e Sampdoria, distanti rispettivamente una e quattro lunghezze. I blucerchiati, perdono, dunque l’occasione di avvicinare il Verona che sarà impegnato contro l’Udinese nel pomeriggio.

Benevento (4-3-2-1): Montipò 6,5; Depaoli 5,5, Glik 6,5, Tuia 6 (83′ Caldirola s.v.), Barba 6; Ionita 6, Schiattarella 6, Improta 6,5 (75′ Foulon 5,5); R. Insigne 5,5 (67’ Viola 6), Caprari 7 (75′ Sau 6); Lapadula 5,5 (83′ Di Serio s.v.). A disposizione: Manfredini, Pastina, Tello, Dabo, Hetemaj, Iago Falquè. Allenatore: Filippo Inzaghi 6.

Sampdoria (4-4-2): Audero 5,5; Bereszynski 5,5, Tonelli 5,5 (64’ Yoshida 6), Colley 5,5, Augello 6; Candreva 6 (64’ Damsgaard 6,5), A. Silva 5,5 (77′ Ekdal 6), Thorsby 5,5 (77′ Verre 6), Jankto 5,5; Keita 7, Torregrossa 5,5 (77′ Quagliarella 6). A disposizione: Letica, Regini, Ferrari, Askildsen, Jankto, Leris, Ramirez, La Gumina. Allenatore: Claudio Ranieri 6,5.

Arbitro: Gianluca Aureliano della sezione di Bologna.

Reti: 55’ Caprari (B), 80′ Keità (S).

Ammoniti: 6’ A. Silva (S), 14’ Tuia (B), 31’ Improta (B), 41’ Depaoli (B), 48’ Tonelli (S), 70′ Ionita (B).

Espulsi: –

Note: 1’ e 4′ di recupero.

MIGLIORE IN CAMPO: Caprari (B).

Il Benevento tornerà in campo venerdì per il Friday match della 22^ giornata di campionato quando affronterà il Bologna in trasferta. I blucerchiati, invece, torneranno tra le mura amiche del Marassi per sfidare la Fiorentina, gara in programma domenica 14 febbraio alle ore 15:00.