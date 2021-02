Gerry Scotti la FOTO con la nipote, la prima insieme: commovente. Il conduttore ha pubblicato uno scatto insieme al nuovo arrivato della famiglia

Gerry Scotti è uno dei conduttori più amati della nostra televisione italiana. Con il suo sorriso e la sua simpatia è sempre stato una sorta di zio acquisito per noi, per i più piccoli addirittura un nonno, ma ora il nostro amato Gerry può dire di essere un nonno veramente. Ed è proprio in queste vesti che oggi ha passato la domenica mattina, pubblicando successivamente uno scatto sul suo profilo di Instagram insieme alla piccola Virginia.

Gerry Scotti e il primo scatto insieme alla sua nipotina

Domenica mattina 7 febbraio 2021, Gerry ha pubblicato uno scatto sul suo profilo di Instagram: “Da un po’ non vi saluto, sono molto impegnato” ha rivelato con il pizzico di ironia che lo contraddistingue sempre. Gerry in occasione di Verissimo aveva raccontato la gravidanza: “Io e mio figlio ci siamo trovati ai giardini di Milano, lui mi è venuto incontro con un pacchetto regalo che conteneva un ciuccio. E d alì ho capito che era in arrivo un nipotino“.

E dopo i nove mesi di gravidanza, è venuta al mondo lei: la piccola Virginia è nata da poco ma è già l’amore più grande della vita di suo nonno. E lui sembra davvero perfetto per vestire questo ruolo così importante.