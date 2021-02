C’è posta per te, Ciro Immobile in studio. Il regalo da brividi per la vedova Elena

La presenza ieri in studio di Ciro Immobile ha portato coraggio ad Elena che ha perso il marito Fabrizio tifoso del Lazio come lei

La puntata del sabato sera di “C’è posta per te” ieri è iniziata nel migliore die modi con Ciro Immobile che ha fatto un bellissimo regalo ad una mamma davvero speciale rimasta troppo precocemente vedova del marito. La sorpresa ad Elena l’hanno voluta fare i fratelli Emilio e Miriam e la mamma Elisa, per lei che si è sempre sacrificata per tutti e non ha mai pensato a sé stessa come invece avrebbe dovuto.

Elena è rimasta vedova del marito Fabrizio venuto a mancare a causa di un incidente stradale che gli ha tolto la vita. Un dolore immenso per lei che da quel momento ha smesso di vivere stretta dal dolore. I suoi familiari però a “C’è posta per te” le hanno voluto regalare un sorriso e farle capire che è ancora bellissima e pian di vita da regalare. Per l’occasione sono scesi in studio Ciro Immobile e la moglie Jessica, visto che Elena è una grandissima tifosa del Lazio.

La sorpresa di Ciro Immobile ad Elena

Anche Maria De Filippi ha scosso gli animi leggendo alla donna una lettera da brividi che la famiglia le ha dedicato con il cuore. “Ci sono dei nodi che non si sciolgono e che tu tieni tutti per te. Ma siamo in grado di camminare insieme a te in questo deserto di dolore”.

Un invito per Elena a lasciarsi aiutare da loro che le sono sempre accanto anche se lei in questo momento si sente davvero sola. Ieri in studio il fratello Emilio ha spiegato alla sorella commossa: “Ho promesso a Fabrizio che ci sarei stato sempre per te. Spero ogni giorno di riuscire a sollevarti un po’”.

Come Elena anche il marito Fabrizio era una grande tifoso laziale e alla sua morte lei ha voluto la bandiera della Lazio sulla bara e palloncini bianchi e celesti per omaggiarlo. Poi la sorpresa inaspettata e la comparsa in studio di Ciro:

“Sei una persona con una dignità pazzesca. Sei da esempio per tutti coloro che si battono per superare gli ostacoli della vita. Elena, sei da applausi. Quando mi hanno parlato da Fabrizio, mi sono emozionato. Mi sono anch’io sentito amato da questo grande uomo” ha detto Ciro, seduto affianco ad Elena.

Il calciatore ha poi voluto portare dei regali per le bimbe della donna e regalarle una vacanza in montagna: “Noi abbiamo due bambine come voi e questa sera abbiamo pensato di portare un regalo alle vostre piccole”.