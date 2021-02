Il duro attacco a Adriana Volpe per ‘Covid free’ nel supermercato

La conduttrice Adriana Volpe ha sollevato una bufera di polemiche con il suo comportamento “irresponsabile” all’interno di un supermercato.

La conduttrice della trasmissione di Ogni Mattina in onda su TV8, Adriana Volpe, è stata aspramente criticata in seguito alla pubblicazione di un post sul suo profilo Instagram. Inoltre il periodo attuale appare già abbastanza delicato per la soubrette nata a Trento, che si è recentemente separata, seppur rimanendo in buoni rapporti, con il marito Roberto Parli. Nonostante le difficoltà nel far fronte alla crisi, secondo la testimonianza della stessa conduttrice, pare che sia stata una saggia decisione.

Adriana Volpe: le critiche per il comportamento da Covid free

“Lo affronto a testa alta, presente a me stessa e con un’unica certezza: io e lei“, riferendosi alla figlia Gisele che dichiara essere: “il mio tutto, la mia prospettiva, ma soprattutto la mia forza“. Infatti pare che proprio per il suo bene la coppia abbia ponderato con attenzione il da farsi.

Parole toccanti che però non escludono la razionalità dei suoi fan alla visione della sua ultima condivisione. Si tratta di uno scatto che ritrae Adriana nel mentre di una spesa al supermercato. Ed essendo in zona rossa ha suscitato non poco scalpore poiché la presentatrice, soprappensiero o probabilmente come si teme ignorando appositamente le norme di sicurezza, si mostra senza indossare la mascherina. In seguito gli attacchi nei confronti della conduttrice non si sono di certo fatti attendere, criticando la superficialità che ha dettato il ultimo suo gesto.

Una spensieratezza altamente fuori dal suo contesto. Nella didascalia Adriana ha accompagnato l’istantanea con la seguente affermazione: “l’unica cosa che mi fa stare bene è fare la spesa al supermercato“. Sarebbe da rispondere educatamente, “non ci sono dubbi: eppure sarebbe meglio indossare le dovute protezioni”. Chissà cosa le è passato per la testa.