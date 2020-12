L’ultimo saluto ai suoi telespettori per la conduttrice televisiva Adriana Volpe: meravigliosa e sorridente dopo l’ultima puntata di Ogni Mattina.

È giunto il momento dei saluti per la conduttrice del programma televisivo di Ogni Mattina in onda su TV8. Eppure Adriana Volpe nonostante il termine delle riprese si dimostra grata e sorridente per quel che è riuscita a trasmettere in questi mesi ai suoi telespettori. E con i quali, ammette lei stessa, di avere un legame molto forte che sembra andare al di là dello schermo. Sorgono al contempo alcune domande principali nella sua mente, ad esempio su come affronterà le feste natalizie senza la trasmissione. Scopriamolo insieme.

Adriana Volpe: sorridente in vista del Natale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Adriana Volpe (@adrianavolpereal)

Nell’ultimo scatto pubblicato dalla conduttrice esattamente un giorno fa sul suo profilo Instagram è lei a mostrarsi meravigliosa come al suo solito. Indossa un outfit dal colore rosso probabilmente per richiamare le tipiche atmosfere natalizie ed in aggiunta un sorriso come suo miglior accessorio. In effeti, il Natale è ormai alle porte, ed Ogni Mattina è pronta come ogni anno ad aggiudicarsi le tante attese ferie. Allora cosa non va?

Adriana coglie l’occasione per fare una piccola confessione ed inserendola prontamente nella didascalia del suddetto post. Ecco le sue parole: “Siamo arrivati all’ultima puntata di @ognimattina_tv8 , ci fermiamo per le feste di Natale e tornerò a metà gennaio. Vorrà dire che farò qualche diretta su Instagram perché senza di Voi non so stare 😍”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Adriana Volpe (@adrianavolpereal)

Ecco la sua confessione, nonostante la pausa per le feste natalizie sia un’occasione per riposarsi e concedersi un po’ di tempo per sè, il primo pensiero di Adriana è quello rivolto ai suoi fan. Vista la sua proposta dunque non è da escludere che manterrà la promessa, non resta che attendere i suoi aggiornamenti nelle prossime stories.