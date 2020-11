Adriana Volpe, il dècollète da infarto, si scopre tutta: è una favola – FOTO

Fantastico primo piano per la conduttrice Adriana Volpe, su Instagram con la “carica” giusta, per conquistare i follower

La famosa presentatrice tv, Adriana Volpe incanta i follower di Instagram con un primo piano di bellezza assoluta. Nonostante il periodo, ricco di tristezza e tensioni, Adriana non riesce proprio ad arrestarsi di fronte all’emozione che regala quel suo attraente e contagioso sorriso.

Corteggiata a “iosa” dal suo compagno di viaggio al GF, Andrea Denver ha scatenato le ire del marito Roberto Parli che ha deciso di allontanarsi da lei. Oggi, entrambi vivono in separata sede e lei si è più volte scurita in volto per nostalgia di famiglia.

Una volta assorbita la “lezione”, Adriana ha ritrovato, almeno in parte, la felicità. Sul posto di lavoro e precisamente negli studi di Tv8, nelle vesti di conduttrice di “Ogni Mattina”. E’ lì che in questo momento si celebrano i giorni migliori per la Volpe, a contatto con il compagno di viaggio di questa esperienza giornalistica. Chissà che tra i due non ci sia più di qualche sintomo di una semplice “Amicizia” con la “A” maiuscola, come lei stessa l’ha definita, qualche giorno fa…

Adriana Volpe, la “favola” del ritrovato sorriso, tutta in uno scatto

Dopo le indiscrezioni “volate” sul conto della conduttrice, Adriana Volpe e della dolorosa separazione che sta vivendo dal marito, la giornalista di Tv8 è tornata a sorridere tra i follower di Instagram.

Una delle prove più schiaccianti di questo suo ritrovato momento di forma è rappresentato dal suo lavoro e inaspettatamente anche dalla…famiglia. In particolare dai suoi “gioielli” d’autore, quali il suo nuovo e tenero fido e la figlia Gisele.

Sul profilo Instagram della nativa di Trento c’è tutta la volontà di rendere speciale e “scacciare” una volta per tutte l’atmosfera della tristezza. “E con l’aiuto di mia figlia stiamo cercando di realizzare una spa casalinga”

Proprio in occasione di questa iniziativa, Adriana Volpe pubblica una foto in primo piano su Instagram. Dove mette in mostra tutta la sua inarrivabile bellezza, con un dècollète da infarto. L’espressione serena e limpida del volto della conduttrice sono soltanto un assaggio alla sua “invincibile” eleganza, data dalla forma “scoperta” dei suoi segreti estetici

