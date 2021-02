Federica Pellegrini, sveglia con selfie in slip e maglietta: bomba atomica – FOTO

Nuovo scatto sensuale da parte della campionessa di nuoto Federica Pellegrini che ha dato il buongiorno direttamente in slip

Recentemente abbiamo visto Federica Pellegrini impegnata sul fronte televisivo nel ruolo di giudice ad “Italia’s Got Talent”, programma che già nelle prime puntate di messa in onda ha registrato picchi di ascolto molto alti.

In questi giorni però la campionessa di nuoto si trova con la squadra a Font Romeu Pyrénées 2000, nel cuore della Cerdagne, circondata dalle cime più importanti dei Pirenei Orientali. Di pochi giorni fa il bellissimo scatto in costume e infradito direttamente sulla neve, che colpo al cuore per i fan che hanno però apprezzato il gesto estremo della loro beniamina.

Federica Pellegrini, “Is not Christmas time”. Che gambe

Direttamente da Font Romeu Pyrénées 2000 – Altiservice, Federica Pellegrini ci dà una buona domenica alternativa che ha un suono vagamente natalizio. Il motivo? La maglietta che indossa con stampato un abete di Natale composta da piccoli bulldog francesi al posto delle consuete palline da addobbo. Oltre la t-shirt nulla di più, solo degli slip neri e capelli scomposti che raccontano davvero di come la campionessa si sia appena alzata dal suo caldo letto.

Nel selfie allo specchio la vediamo in splendida forma, gambe lunghe e toniche frutto dei suoi assidui allenamenti in piscina, “Is not Christmas time 🎄”scrive a corredo dello scatto ma sappiamo che Fede è una burlona e le piace scherzare. E comunque il clima invernale e la neve caduta copiosa nelle scorse ore in montagna fa pensare ad un Natale prolungato.

In pochissimi minuti dalla sua pubblicazione, lo scatto ha già ottenuto qualche migliaio di like e commenti di buon giorno da parte dei suoi fan che la seguono quotidianamente sui social.