Beautiful, anticipazioni 8 febbraio: Hope è decisa a raccontare tutto a Ridge, ma Brooke si mette in mezzo.

Ridge è indignato per la mossa compiuta da Hope. Lo stilista aveva intuito che la giovane Logan volesse raggirare suo figlio, ma non credeva che sarebbe addirittura riuscita a strappargli la custodia di Douglas. Dopo aver ricevuto la notizia che tutto l’acido fluoridrico stipato nei sotterranei dell’azienda è stato smaltito al meglio, Ridge ha raggiunto casa di Brooke per confrontarsi con lei e con Hope. Nel frattempo Liam ha promesso a Steffy che sarà più presente per lei e per le bambine.

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Ridge si scaglierà contro Hope, accusandola di aver fatto pressione su Thomas per ottenere la custodia di Douglas. Lo stilista è molto deluso dal comportamento della figliastra. Presa in contropiede e disperata per la situazione, Hope si lascerà finalmente sfuggire la verità: Thomas è morto. Peccato che Brooke sia già pronta a mascherare la sua confessione. Da questa situazione nascerà un malinteso che solo Hope potrebbe risolvere, chiarendo a Ridge le dinamiche della morte di Thomas. Ma avrà davvero il coraggio di farlo?

Sempre dalle anticipazioni scopriamo che Steffy sarà aggiornata sulle operazioni di smaltimento dell’acido. Del liquido corrosivo, ormai non è rimasta alcuna traccia. La ragazza ovviamente non sa che il fratello è caduto in quella stessa sostanza.