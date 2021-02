Il gesto di Tommaso Zorzi a Maria Teresa non è passato inosservato, alcuni si appellano al ‘bullismo’, cosa è successo nella casa del GF Vip?

Nella casa del Grande Fratello Vip, i fedeli più che mai alla loro amicizia e coinquilini della casa, Tommaso Zorzi e Maria Teresa Ruta, sono stati i protagonisti di una scena tutt’altro che divertente. Nonostante le risate postume degli altri concorrenti dopo il gesto del celebre influencer milanese, pare che la reazione di Maria Teresa non sia stata proprio di comune accordo con la loro. Moltissimi telespettatori si sono schierarsi immediatamente dalla parte della giornalista ed esprimendo la loro opinione sui social di riferimento.

GF Vip, Tommaso Zorzi vs Maria Teresa: si può davvero parlare di ‘bullismo’?

Pare che il tutto abbia avuto in inizio nel mentre di un confessionale della stessa Maria Teresa. Quando alcuni dei concorrenti chiedono a Tommaso chi abbia occupato il confessionale, lui risponde con un ghigno imitando goliardicamente la giornalista e suscitando nel frattempo le risa dei presenti. A suscitare inoltre lo sdegno dei fan della donna è stata la palese dichiarazione stavolta di Andrea Zalletta nel proferire agli altri come Maria Teresa stesse piangendo in quel momento. E, per concludere il vagamente triste teatrino Tommaso, lui stesso ha aggiunto: “Volete vedere l’imitazione di Maria Teresa?“, cimentandosi in alcune ‘smorfie’ di ‘dolore’ tipiche della showgirl torinese.

Per concludere pare dunque che Zorzi stia preferendo negli ultimi tempi la compagnia di Andrea piuttosto che la storica sua compagna ‘di giochi’ Maria Teresa. Le opinioni contrariate dei telespettatori si sono fatte sentire su Twitter, riassumendosi in tal modo: “Qui mi sei veramente caduto […] ai tempi di Massimiliano lo imitavi con lui in presenza ed era divertente. Ma deriderla alle spalle è grave“.