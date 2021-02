Bari, cadavere di donna in strada: omicidio o suicidio?

Giallo a Bari: stamattina il cadavere di una donna è stato ritrovato in strada. Secondo alcuni il corpo è stato scaricato da un’auto in corsa, ma per altri sarebbe un suicidio

A Bari la domenica mattina si è tinta di giallo. Tutto comincia nelle prime ore della giornata, quando avviene un macabro ritrovamento nel quartiere San Pasquale, vicino al centro del capoluogo pugliese. La salma di una donna viene avvistata in una via laterale da un passante. Seguono la chiamata alla polizia e la mobilitazione delle forze dell’ordine, che accorrono sul luogo per determinare l’accaduto.

Dopo un’analisi preliminare della scena, i poliziotti sospettavano che qualcuno avesse ucciso e poi scaricato il corpo della donna. Probabilmente da un’auto in corsa, per far perdere le proprie tracce. Ma al momento le prove scarseggiano e nessuna ipotesi è stata ancora esclusa.

LEGGI ANCHE -> Ostiense, grave scontro frontale dove morì Elena Aubry

Cadavere di donna in strada: è omicidio o suicidio?

LEGGI ANCHE -> Sorpasso fatale: muore a 20 anni in autostrada

Le voci cominciano a circolare, ma l’identità della vittima non è ancora nota. Secondo le prime indiscrezioni si tratterebbe di un suicidio, e non di un omicidio come inizialmente ipotizzato. Per la polizia la donna avrebbe circa 60 anni, e al momento si crede che potrebbe essersi lanciata da un balcone di uno dei palazzi circostanti all’alba.

Per questo gli agenti della Squadra mobile e quelli della Scientifica continuano le indagini sul posto, piantonando il luogo del ritrovamento. Andranno di porta in porta con la speranza di acquisire elementi sufficienti per determinare l’esatta dinamica dell’accaduto. Si spera comunque che qualche testimone si faccia avanti per aiutare la polizia a svelare il mistero sulla morte della donna.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Adesso il primo passo sarà identificare la donna. Dopodiché si cercherà di ottenere prove sufficienti a dare un senso all’agghiacciante vicenda.