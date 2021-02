Gigi D’Alessio in barca con Aida: “del nostro amore noi..” che dirà Anna? Lo scatto sui social che ha scatenato le testate di gossip, cosa sta succedendo?

Gigi D’Alessio è senza dubbio uno dei cantanti italiani più amati di sempre. Ha esordito tanti anni fa quando era solo un ragazzo e nel corso della sua vita ha fatto sognare milioni di persone, ha fatto innamorare tantissime coppie e anche nel suo privato ha spezzato un po’ di cuori. Gigi infatti si è sposato molto giovane con Carmela, con cui ha avuto dei figli, ma la loro storia d’amore è finita quando il suo cammino ha incrociato quello di Anna Tatangelo.

Gigi D’Alessio e Aida Yespica in barca insieme: il video ricordo?

All’inizio è stata una coppia che ha fatto molto discutere a causa della differenza d’età notevole tra i due, ma nel corso del tempo hanno dimostrato di essersi amati veramente e dal loro amore è nato Andrea, che li terrà uniti per tutta la vita anche ad oggi che non stanno più insieme. Ora le loro strade si sono separate e stanno cercando di andare avanti come possono. Sulle storie di Instagram di Aida è spuntato un video di lei in barca insieme a Gigi che canta “Un Nuovo Bacio“, la canzone sua e di Anna.

Cosa vorrà dire? Nessuno era a conoscenza di questa amicizia ma pare che il video non sia per niente nuovo. Cosa ne pensate?