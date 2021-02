Illusione ottica: uomo che corre o cane? Non crederete ai vostri occhi

Illusione ottica: l’immagine che vi farà dubitare di voi stessi. Osservate bene la foto più volte. Cosa avete visto per prima? Cane o uomo

Osservate la foto in alto. E’ stata pubblicata su Facebook da Roger Wm. Anderson tre giorni fa e ha fatto in poco tempo il giro del mondo diventando virale.

“Perché?” – direte voi. Non c’è nulla di speciale. E’ un’immagine molto suggestiva di un paesaggio tipicamente invernale. Alberi innevati, cespugli ricoperti, un sentiero appena visibile e un uomo, immortalato di spalle, che corre. Ha i capelli arruffati, indossa evidentemente abiti scuri che contrastano con il candore della natura che lo circonda e ha uno zaino sulle spalle.

Aspettate, però. No, non è affatto così. Non c’è assolutamente nessun uomo nella foto proposta. Guardiamo meglio con attenzione i dettagli: si tratta di un cane nero! I capelli arruffati non sono altro che la coda del simpatico animale in escursione tra i boschi e, per un assurdo gioco di prospettiva, le sue zampe semprano le braccia e le gambe di un uomo in atteggiamento di corsa. Quello che sembra uno zaino è il suo musetto sporco di neve.

La fortuna incredibile è stata scattare la foto proprio nell’esatto momento in cui si è creata un’illusione ottica incredibile.

Illusione ottica: cos’è e perchè i nostri occhi c’ingannano

L’ illusione ottica è una qualsiasi immagine che “prende in giro” il nostro sistema visivo, facendogli percepire qualcosa che in realtà non esiste o che è presente in maniera diversa da come effettivamente la stiamo guardando. Può manifestarsi naturalmente o essere prodotta artificialmente da trucchi che ingannano il sistema percettivo umano.

