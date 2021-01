Test, scegli una chiave per scoprire la tua vera personalità

Vuoi scoprire la tua personalità? Fai il test psicologico ad immagini: scegli la chiave che attira la tua attenzione

La conoscenza della propria personalità è qualcosa di scontato per tutti. I dubbi sull’identità sono relegati alla fascia d’età adolescenziale e solo in tale periodo concessi, ma non è sempre così.

Influenzati dal pensiero altrui o dall’immagine ideale che abbiamo del nostro Io, derivano a a volte delle consapevolezze non necessariamente scorrette, ma decentrate verso altre dimensioni secondarie rispetto a quella peculiare di noi stessi.

La personalità infatti è un insieme complesso di aspetti del temperamento di un individuo, e non è così semplice rilevarne un indirizzo preciso. I test psicologici aiutano a spingersi dove la parte più consapevole di noi fa più fatica ad arrivare, e ci forniscono ulteriori chiavi di lettura, a volte nuove ed altre confermative, di quanto pensiamo di noi.

Il test delle chiavi per scoprire la tua personalità

Il simbolismo della chiave è senza dubbio uno dei più immediati e potenti. Rappresenta il potere, che si divide in un dualismo di significato tra apertura e chiusura. Può concretizzare il concetto di passaggio e accesso in un nuovo luogo, lo strumento di una scoperta, oppure il mezzo di comprensione.

L’obiettivo del test è farsi guidare dall’inconscio e selezionare la chiave che più istintivamente catalizza la nostra attenzione, per quanto sia difficile evitare di farsi guidare dalla razionalità.

Chiave 1

La semplicità è la tua caratteristica. Misurato e razionale, sei una persona che pianifica gli eventi ponderando ogni possibilità. Pragmatico ed efficiente, non ti perdi in inutilità sprecando il tuo tempo. Qualità che può rivelarsi anche un limite: un eccessivo bisogno di controllo ti impedisce di sperimentare e lasciarti sorprendere dagli imprevisti.

Chiave 2

L’indipendenza è la tua caratteristica. La tua autonomia è fonte di carisma e fascino, sei determinato e riesci a ottenere ciò che desideri. Le tue ottime doti di elocuzione ti attribuiscono un potere persuasivo non indifferente. Sei forte e non hai bisogno di spunti da parte degli altri, ma se provassi a seguirli potresti scoprire che anche lasciarsi guidare può rivelarsi piacevole.

Chiave 3

La sicurezza è la tua caratteristica. Non temi il confronto con gli altri, anzi lo stimoli perchè sei sicuro di te e delle tue opinioni. Hai uno spirito competitivo e ti piace dimostrarti il vincitore. Sei un ottimo leader ma questa necessità di affermazione nasconde il timore di non essere apprezzato. Se il giudizio degli altri diventa la misura con la quale stimi la tua persona, potresti perderti la libertà di essere te stesso.

Chiave 4

L’allegria è la tua caratteristica. Per te il bicchiere è sempre mezzo pieno, sei un ciclone di entusiasmo ed il tuo sorriso è contagioso. Sei positivo e sincero, ma il preziosissimo ottimismo del quale sei dotato ti porta a volte ad avere la testa tra le nuvole, impedendoti di concludere quanto programmato. Associando alla tua solarità anche un po’ di concretezza, potresti diventare più produttivo.

Chiave 5

La creatività è la tua caratteristica. Esprimere te stesso ti viene molto semplice ed ogni forma d’arte per te può essere un mezzo di comunicazione. Vivi di profondità, fantasia ed emozioni, che riesci a sentire con estrema intensità. Questa particolare sensibilità ti porta ad avere una visione enorme, con il rischio di perderti e lasciarti sopraffare. Inserire a volte dei confini può limitare i danni e tutelare la tua sfera emotiva.

Chiave 6

La logica è la tua caratteristica. Questo è il tuo strumento per affrontare la vita, ed è armandoti di razionalità che tenti di raggiungere i tuoi obiettivi. Sei infaticabile e una persona di sani principi. Tieni molto agli affetti che possono sempre contare su di te. Ti concentri molto per realizzare i tuoi progetti e l’impegno è l’unico modo che conosci. Concediti un po’ di irrazionalità uscendo ogni tanto dai tuoi sistemi, potresti scoprire delle emozioni inedite.