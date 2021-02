La bellissima Laura Cremaschi sbalordisce i fan su Instagram con la camicia sbottonata, décolleté esplosivo: pazzesca

La “bonas” di Avanti un altro stupisce su Instagram con uno scatto ad alta temperatura. Profilo da 1 milione di followers, non è difficile comprendere il naturale successo di Laura Cremaschi. Classe 1987, nata a Bergamo, bella da togliere il fiato, inizia la sua carriera da modella vincendo il titolo di miss Padania nel 2006.

Appassionata di calcio, sfonda nel mondo dei social, postando i pronostici delle partite in scatti super sexy, che le fanno raggiungere presto la notorietà. Fino ad arrivare al programma condotto da Paolo Bonolis, che l’ha consacrata al mondo dello spettacolo.

Laura Cremaschi, sensualità e fascino

Raggiunto il successo televisivo, continua ad avere un rapporto costante con i social e i suoi followers. Fedelissimi e ammirati, la seguono negli scatti stuzzicanti che quotidianamente posta su Instagram. Non ha remore nell’esibire il suo magnifico e prorompente corpo, si mostra disinibita e completamente sicura dei suoi mezzi.

Dotata di una fisicità notevolmente formosa, fa impazzire i suoi fan di adorazione, con scatti strategici che scoprono la sua figura, lasciando intuire quel tanto che basta a stimolare l’immaginazione. Oltre all’estremamente sensuale fisicità, non è da meno il suo splendido viso, intenso quanto il resto. Lo sguardo è profondo, le labbra perfette, il tutto incorniciato dai vaporosi e illuminanti capelli biondi.

L’ultimo scatto è al limite dell’osé, tanto da aver superato i 20mila like in pochissime ore. La camicia è sapientemente sbottonata oltre il décolleté esplosivo, e ne trattiene i bordi con le dita per esibirlo fiera.

Lo sguardo è rivolto altrove misterioso, mentre offre il viso all’obiettivo in un dono da ammirare. La perfezione in una foto.