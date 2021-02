Stefania Orlando e il ricordo commovente, il VIDEO che toglie il fiato

Stefania Orlando si è aperta con i propri coinquilini in merito al rapporto con il papà Pietro: le parole che hanno commosso tutti

Al Gf Vip, dopo il terribile lutto che ha colpito Dayane Mello, è tempo di confidenze intime tra i coinquilini. Stefania Orlando, parlando con Samantha De Grenet e Andrea Zelletta, si è aperta in merito al complicato rapporto con suo padre Pietro. La showgirl non ha nascosto le difficoltà insite nella loro relazione, specialmente ai tempi in cui la concorrente aveva appena 18 anni. “Quando sono andata via di casa, a 18 anni, non l’ha presa molto bene. Per lui era quasi una vergogna“, ha confessato Stefania, che ancora oggi sembra non aver sciolto alcuni nodi insidiosi del legame con suo papà.

Stefania Orlando, le parole commoventi sul papà Pietro: “Mi ha fatta diventare come sono”

“Ci possono essere tante cose che ti portano a non costruire un rapporto“: con queste parole, Stefania Orlando ha descritto a Samantha De Grenet la complicata relazione con papà Pietro. La showgirl, in particolare, ha ripercorso il periodo dei suoi 18 anni, epoca in cui decise di lasciare la casa dei genitori per cercare la propria indipendenza. Come confessato dalla concorrente, il padre non accettò di buon grado la situazione.

“Quello è stato il momento in cui io l’ho deluso di più“, ha commentato la Orlando, consapevole che la scelta di andarsene di casa venne percepita dall’uomo come una sorta di abbandono. La concorrente, tuttavia, non ha nascosto l’importanza di papà Pietro nel proprio processo di maturazione. “Con questo suo modo di essere un po’ rigido, mi ha fatta diventare una persona determinata e tenace“, ha ribadito alla De Grenet.

Dalle parole di Stefania, traspare un amore viscerale e a tratti tenuto nascosto. Evidentemente, la showgirl ha ancora tante cose da dire a suo papà. E chissà che Alfonso Signorini non accolga quest’esigenza della concorrente, permettendole di incontrare Pietro.