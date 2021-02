La decisione è stata accolta con stupore dalle associazioni ambientaliste: “il Governo non può aspettare.”

Un grande passo avanti per la Spagna. Lo scorso giovedì, 4 febbraio, il Governo del paese iberico ha annunciato il divieto di caccia al lupo. Alla votazione della Commissione statale per il patrimonio naturale e la biodiversità hanno partecipato le comunità autonome e il Ministero per la transizione ecologica. L’esito ha convenuto l’inclusione del canide lupino nell’elenco delle specie selvatiche. Pertanto, la proibizione si estenderà all’intero territorio nazionale. Il provvedimento è stato accolto con immensa soddisfazione da parte delle associazioni ambientaliste; mentre non è stato ben salutato dalle comunità rurali del nord ovest, dove l’animale vive.

Una misura governativa controversa

Secondo i media locali, la decisione delle autorità locali è stata ampiamente controversa. Il dibattito è stato molto acceso dalle comunità con la più grande popolazione di lupi; in particolare quelle di Castilla y León, Galizia, Asturia e Cantabria, dove vive il 95% delle specie di canide lupino. Il dissenso proviene anche da numerose organizzazioni agricole e zootecniche. La seconda votazione è stata molto tesa: la proposta è stata avanzata con nove voti a favore (Catalogna, Aragona, La Rioja, Extremadura, Castilla-La Mancha, Canarias, Baleares, Melilla e lo stesso ministero), otto contro (Galizia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Madrid, Basque Paese, Andalusia e Murcia) e due astenuti (Valencia e Navarra).

Nel 2017, l’ultimo anno con i dati sulle specie nell’annuario delle statistiche forestali, 110 lupi sono stati catturati legalmente in Spagna.

