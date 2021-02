Mara Venier dichiarazione in pubblico: “Vi amo” – FOTO

La spassionata dichiarazione della conduttrice Mara Venier di fronte al suo pubblico: una sorpresa meravigliosa a due ospiti d’onore.

L’amatissima conduttrice, Mara Venier, ha voluto ringraziare calorosamente due persone molto importanti nella sua vita e nel farlo ha preferito non badare a nessun tipo di discrezione. Nel pomeriggio di oggi il pubblico del suo salottino televisivo a Domenica In ha avuto l’onore di ospitare dei personaggi di totale rilievo, che sono attualmente alle prese con una sorpresa che lascerà gli italiani con il fiato sospeso. Scopriamo di chi si tratta.

Mara Venier confessa: “Vi amo”, la bellissima dichiarazione

“Vi amooooo“, è intervenuta così Mara nella didascalia al post appena pubblicato sulla sua pagina Instagram, come se volesse urlarlo con più fiato di quanto ne abbia realmente in corpo. Ebbene si tratterebbe di un vero amore a tre, quello tra la storica presentatrice Rai e i due formidabili showman italiani: Giorgio Panariello e Marco Giallini.

La coppia, protagonista in questi giorni di molte testate giornalistiche, si cimenterà nella presentazione di un programma che andrà in onda a partire dalla prossima settimana su RaiTre. Lui è Peggio Di Me sarà il nome della trasmissione ed i loro ammiratori, Mara compresa, sembrano non stare più nella pelle dall’emozione.

Risate, sorprese, e molto cabaret: sembrerebbero essere le particolarità dello show che ha dovuto per il momento far slittare la sua prima serata di una settimana. Un duetto sicuramente inaspettato, che stavolta si fa attendere, ma che non può che restare una formidabile garanzia.